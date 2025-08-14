Caputo timbea plata y genera deuda

Tal como se esperaba, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo no pudo renovar el 100% de la deuda que vencía en el primer llamado a licitación de agosto. Cabe aclarar que después de la última vez que ocurrió esto, hace dos semanas, los bancos y demás acreedores que no renovaron se pasaron al dólar e hicieron subir su precio casi $100 pesos.

Ahora, el Gobierno tan solo renovó el 61%, pero con tasas en alza, que llegaron en el tramo más corto al 70% anual, algo casi inédito. Además, la estrategia de tratar de limitar el acceso de los inversores a las dos lecaps más cortas, que vencen dentro de un mes, para así forzar alguna baja de la tasa que no ocurrió.

Por otro lado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que contiene la plata de las jubilaciones, la mitad de la deuda en pesos emitida por el Tesoro junto al Banco Central.

La estrategia de utilizar al Banco Central y el FGS para financiar las necesidades del Tesoro fue recurrente sin distinción de administración, solo que la gestión de Milei y Caputo siempre renegó y adjudicó a esta práctica el origen de la inflación en la economía argentina.

Además, el Banco Central tiene prohibido participar en las licitaciones primarias del Tesoro, por lo que su rol es sostener el valor de la deuda en el mercado secundario. Esto lo hace mediante compras, muchas veces al propio FGS, para que este pueda ingresar con los fondos en una nueva licitación.