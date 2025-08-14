Despidos en alza: la tasa supera niveles de la pandemia

Tras quince meses consecutivos de caída del empleo, junio apenas mostró un repunte del 0,1% en las mediciones mensual e interanual, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo. A pesar de este leve repunte, el organismo advirtió que la tasa de despidos continúa por encima del promedio de 2022 y 2023, “cuando regían regulaciones establecidas durante la pandemia”.

La mejora estuvo impulsada por la Construcción, mientras que Industria y Comercio permanecen en retroceso, sobre todo en empresas con más de diez empleados. La parálisis económica generada por el gobierno de Javier Milei, sumada a la desregulación laboral, derivó en despidos masivos en los sectores público y privado. El derrumbe del consumo empuja a más firmas a achicar sus plantillas, desa­tando una segunda ola de cesantías.

Las nuevas normas implementadas por la administración libertaria permiten períodos de prueba más largos, reducen obligaciones patronales y convalidan la informalidad, acelerando la rotación laboral. En junio, los despidos sin causa alcanzaron 0,5 cada 100 trabajadores, un nivel superior al registrado durante la pandemia.

De acuerdo al informe, las búsquedas para cubrir vacantes se mantuvieron en 1,9% y las suspensiones bajaron a 0,3 cada 100 empleados. Según Trabajo, ante este panorama, muchas empresas prefieren despedir antes que sostener puestos o abrir nuevas contrataciones, en un contexto donde las expectativas de empleo siguen en caída.