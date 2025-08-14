Anuncian un 7,5% de aumento para el sector universitario

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció este miércoles un incremento salarial del 7,5% para docentes y no docentes de universidades nacionales, correspondiente a los meses de septiembre y noviembre.

La medida se dio a conocer pocos días después de que la Cámara de Diputados aprobara, con media sanción, el proyecto de Financiamiento Universitario, iniciativa que el Gobierno ya anticipó que vetará en caso de convertirse en ley en el Senado. El anuncio busca mostrar una respuesta en materia de recursos para el sector, en medio de un clima de tensión con la comunidad educativa.

“Seguimos fortaleciendo las transferencias a las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento y desarrollo”, afirmó la cartera que conduce Sandra Pettovello en una publicación en X.

En el mismo mensaje, el Ministerio destacó que, desde diciembre de 2023, el presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades se incrementó un 345%. También subrayó que los salarios universitarios crecieron un 111% entre enero de 2024 y mayo de 2025, y que el presupuesto destinado a hospitales universitarios aumentó un 246% en 2024.

Si bien la recomposición salarial anunciada es percibida como un alivio parcial para los trabajadores del sector, las universidades insisten en que el ajuste acumulado y la inflación todavía afectan su funcionamiento, por lo que reclaman un financiamiento sostenido y estable.