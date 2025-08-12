Médicos del Garrahan vuelven a parar

Después de que Diputados le diera media sanción al proyecto de ley de emergencia pediátrica, los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron que realizarán un nuevo paro por 24 horas este miércoles desde las 7 horas.

“Hay que redoblar más que nunca la lucha por el salario y el presupuesto”, escribió en sus redes sociales la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Garrahan.