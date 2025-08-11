Intento de hackeo a la Junta Electoral bonaerense: la Provincia apunta a una “campaña sucia”

El Gobierno bonaerense denunció este lunes un intento de hackeo contra la página web de la Junta Electoral provincial, en un contexto electoral ya atravesado por la circulación de un video falso del gobernador Axel Kicillof. La acusación apunta a maniobras digitales que, según las autoridades, podrían intensificarse a medida que avance la campaña.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó el hecho en conferencia de prensa y lo vinculó con otras acciones recientes que calificó como “campaña roñosa” del gobierno nacional. “Ya vimos dos episodios: la foto penosa de La Matanza y el video editado del gobernador, como ya hicieron en las elecciones porteñas. Preparémonos, porque lo van a hacer todos los días”, advirtió.

Actualmente, el área de Gobierno Digital trabaja junto a la Corte Suprema bonaerense y al propio organismo afectado para reforzar las defensas informáticas. “Hay intentos permanentes de hackeo a los sistemas”, señaló Bianco, al tiempo que remarcó la importancia de blindar la infraestructura electoral frente a este tipo de ataques.