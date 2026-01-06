La crisis nacional impacta en el consumo bonaerense

El derrumbe de las ventas en supermercados fue mayor en la provincia de Buenos Aires: mientras a nivel nacional el promedio de la caída fue del 16% en octubre en comparación con el mismo mes del 2024, en el territorio bonaerense este guarismo arrojó un declive 19,4%.

Así lo denunció el ministro de Economía del gabinete de Axel Kicillof, Pablo López, quien compartió una serie de estadísticas en una larga publicación en su cuenta de X. “Con una agudización de la crisis industrial y laboral en provincia de Buenos Aires, el consumo no repunta”, sostuvo.

El funcionario bonaerense también difundió la división por sectores, e indicó que “el perjuicio es transversal a casi todos los rubros de la canasta contra 2023”: electrónicos (-42,5%), bebidas (-32,2%), limpieza y perfumería (-17,9%), alimentos preparados (-17,2%), almacén (-16,6%), indumentaria (-15,2%), lácteos (-13,9%), carnes (-10,3%), panadería (-3,6%).

En tanto, durante los primeros diez meses del año, las ventas acumularon una caída de 10,33% real respecto a 2023. “El nivel de ventas se sitúa muy por debajo del promedio histórico”, explicó López.

“La caída en el consumo de las y los bonaerenses está directamente relacionado con la política económica del Gobierno nacional”, sentenció el ministro bonaerense, al mismo tiempo que cerró: “Desde la provincia de Buenos Aires seguiremos trabajando para atenuar el impacto de esta crisis de empleo e ingresos”.