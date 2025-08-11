Milei enfrenta otra semana complicada en el Congreso
Tras las 12 derrotas para el oficialismo en la última sesión, la oposición en Diputados se prepara para tratar otra batería de proyectos.
Tras la sesión del miércoles pasado en la que el gobierno de Milei cosechó 12 derrotas al hilo, la oposición apuesta a avanzar con otros proyectos que también complican al Presidente. Todo se encamina a que esta semana queden listos los proyectos de los gobernadores que reclaman más fondos para las provincias, además de destrabar la comisión investigadora del caso $Libra.
El Congreso comenzó a mostrarle los dientes Milei desde el 10 de julio cuando el Senado dio el visto bueno a 7 proyectos que el oficialismo rechazaba, entre ellos el aumento jubilatorio. A esto se sumó que el miércoles pasado, los bloques opositores avanzaron con la media sanción de iniciativas sensibles para el oficialismo, como la emergencia para el Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario.
Además, en esa misma jornada, los bloques que se diferencian de La Libertad Avanza (LLA) también rechazaron una serie de decretos presidenciales y lograron forzar una serie de debates en comisión.
Con Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) como principal impulsor, este martes las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Peticiones, Poderes y Reglamento deberán reunirse para tratar un proyecto que busca destrabar el funcionamiento de la comisión que apunta a investigar al Presidente por promover la criptomoneda $Libra.
A su vez, la Comisión de Presupuesto y Hacienda deberá tratar el miércoles la iniciativa impulsada por los 24 gobernadores que busca que los ATN se coparticipen con las provincias de manera automática.