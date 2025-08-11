Milei enfrenta otra semana complicada en el Congreso

Tras la sesión del miércoles pasado en la que el gobierno de Milei cosechó 12 derrotas al hilo, la oposición apuesta a avanzar con otros proyectos que también complican al Presidente. Todo se encamina a que esta semana queden listos los proyectos de los gobernadores que reclaman más fondos para las provincias, además de destrabar la comisión investigadora del caso $Libra.

El Congreso comenzó a mostrarle los dientes Milei desde el 10 de julio cuando el Senado dio el visto bueno a 7 proyectos que el oficialismo rechazaba, entre ellos el aumento jubilatorio. A esto se sumó que el miércoles pasado, los bloques opositores avanzaron con la media sanción de iniciativas sensibles para el oficialismo, como la emergencia para el Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, en esa misma jornada, los bloques que se diferencian de La Libertad Avanza (LLA) también rechazaron una serie de decretos presidenciales y lograron forzar una serie de debates en comisión.

Con Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) como principal impulsor, este martes las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Peticiones, Poderes y Reglamento deberán reunirse para tratar un proyecto que busca destrabar el funcionamiento de la comisión que apunta a investigar al Presidente por promover la criptomoneda $Libra.

A su vez, la Comisión de Presupuesto y Hacienda deberá tratar el miércoles la iniciativa impulsada por los 24 gobernadores que busca que los ATN se coparticipen con las provincias de manera automática.