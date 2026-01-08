Estatales y docentes bonaerenses continúan esperando la paritaria salarial

Los gremios de docentes y estatales bonaerenses continúan esperando la convocatoria a una mesa paritaria que les permita discutir un nuevo aumento salarial retroactivo a diciembre. La postergación decidida por el Ejecutivo provincial en el cierre del año dejó a los trabajadores en un escenario de incertidumbre y con la necesidad de reclamar de manera urgente la reapertura de las negociaciones.

El incremento acumulado en 2025 fue del 25,9 por ciento y quedó por debajo de la inflación anual estimada en torno al 31, lo que profundizó la pérdida del poder adquisitivo. Los sindicatos remarcan que el último acuerdo se firmó en agosto y que el tramo final de 2,5 por ciento se depositó en octubre, sin que hubiera nuevas instancias de diálogo. La demora en la convocatoria se suma a un contexto nacional adverso, con políticas que impactan de lleno en los ingresos de los trabajadores estatales.

En la última reunión con funcionarios provinciales, se argumentó que la prioridad había sido garantizar el pago del medio aguinaldo de diciembre y que las paritarias se retomarían en enero, condicionadas por la situación económica y financiera.

Si bien las conversaciones informales ya comenzaron, el panorama sigue siendo complejo. Algunos sindicatos esperan una oferta concreta en los próximos días, mientras que sectores más combativos advierten con medidas de fuerza si la convocatoria no se concreta. Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley impositiva, los gremios sostienen que no hay más excusas y que el gobierno provincial debe dar un gesto claro para retomar la discusión salarial.