Provincias reclaman reactivar el Consejo de Salud Mental

La crisis en el sistema de salud mental continúa y las provincias encendieron una señal de alarma frente al Gobierno nacional por la paralización del Consejo Federal de Salud Mental, un espacio clave de coordinación que lleva un año sin reunirse.

Buenos Aires y otras diez jurisdicciones reclamaron la reanudación urgente de ese ámbito ante el fuerte aumento de consultas en dispositivos ambulatorios y de internación. El pedido fue elevado a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y lleva la firma de autoridades sanitarias de Santa Fe, Córdoba, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego, además de Buenos Aires.

Los distritos advierten que la falta de articulación limita la posibilidad de construir respuestas conjuntas frente a una problemática que atraviesa a todo el sistema sanitario y que se agrava día a día. Además, expresaron su inquietud por versiones sobre una eventual reforma de la Ley de Salud Mental y cuestionaron la posición del Estado argentino en Naciones Unidas, donde votó en contra de una declaración sobre enfermedades no transmisibles y promoción de la salud mental, decisión que generó críticas en distintos sectores.

La ausencia de coordinación nacional, remarcan, deja a los servicios provinciales sin herramientas para enfrentar una demanda creciente que desborda recursos y equipos profesionales.