Presentan un nuevo amparo contra el DNU de la SIDE

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un recurso de amparo para que se declare la nulidad del DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre y publicado el 2 de enero, que introduce cambios profundos en la ley de inteligencia.

La organización sostiene que la norma no se limita a ajustes administrativos, sino que habilita intervenciones restrictivas e invasivas sobre la autonomía y la acción social, además de haber sido dictada por un instrumento de baja calidad democrática como un decreto de necesidad y urgencia. Diego Morales, director de Litigio y Defensa del CELS, advirtió que el decreto amplía las facultades de la SIDE y configura una “súper policía” con mayores poderes que los previstos en la legislación vigente.

El escrito se suma a otros tres ya presentados por dirigentes y abogados vinculados al radicalismo y por referentes opositores, lo que refleja la gravedad de las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Para el CELS, el decreto carece de justificación clara y evita el debate parlamentario, lo que incrementa el riesgo sobre la libertad personal y la participación democrática.