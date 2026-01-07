El PRO no apoyaría el DNU de Inteligencia

El PRO analiza por estos días el decreto que reforma la Ley de Inteligencia. Al tratarse de un DNU, no se permiten modificaciones en el Congreso, por lo que el partido amarillo se encuentra en la encrucijada de todo o nada.

Por el momento, el partido no publicó nada al respecto. Fuentes parlamentarias adelantaron que hay puntos que despiertan serias dudas, como los referidos a la contrainteligencia y la capacidad de detener ciudadanos. El PRO exige conocer si los protocolos establecerán “límites claros y controles efectivos”. De lo contrario, el apoyo no estará garantizado.