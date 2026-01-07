Cristina agradeció al Sanatorio Otamendi

A través de sus redes sociales, Cristina Kirchner confirmó que ya se encuentra en su departamento. En el mismo mensaje, agradeció a todo el personal del Sanatorio Otamendi “que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana”.

También extendió el agradecimiento “a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”.