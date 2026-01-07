Primer amparo contra el Presupuesto 2026

Por el desfinanciamiento a las escuelas técnicas que presenta el Presupuesto 2026, padres de dos estudiantes presentaron un recurso de amparo judicial. El pedido se elevó al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de frenar el vaciamiento de la Educación Técnico Profesional (ETP).

La presentación apunta contra el artículo 30, que deroga el piso de financiamiento obligatorio y elimina la ecuanimidad en la distribución de recursos que garantizaba la Ley 26.058 de ETP.

Al hacer el análisis presupuestario, el recorte provocado por la administración libertaria alcanza un 93% en el Presupuesto 2026 si se lo compara con valores equivalentes de 2023.

La Ley de ETP establece que el Estado debe invertir el 0,2% de los ingresos corrientes en el fondo para la educación técnica, lo que hoy equivaldría a unos $322 mil millones. Sin embargo, el Gobierno dispuso arbitrariamente otorgar sólo $11 mil millones.