El ataque a Venezuela se suma a la agenda del Congreso

La Libertad Avanza (LLA) buscará que el Congreso respalde la posición argentina de apoyo a la decisión de Estados Unidos de bombardear Venezuela y capturar a Nicolás Maduro. Sin embargo, esa iniciativa tendrá un rechazo absoluto del kirchnerismo y de la izquierda, además de reparos de algunos legisladores de Provincias Unidas.

La dificultad para aprobar la iniciativa ya se pudo ver que mantuvieron a través de las redes sociales la autora del proyecto, la libertaria Silvana Guidici, y el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

El proyecto, respaldado por Martín Menem y todos los diputados de LLA, establece que el Congreso se expresará “en consonancia” con la política exterior del gobierno y la posición de Milei.

La agenda del Congreso

El tema de Venezuela se suma al polémico DNU que reforma la Ley de Inteligencia. Desde el peronismo buscan consensos en la oposición menos dura a Milei para sesionar de urgencia en medio del receso del periodo ordinario. Sin embargo, desde LLA esgrimen que la oposición no puede pedir sesión hasta marzo.

En este camino, desde Provincias Unidas pidió que la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, llamen a conformar las comisiones Bicamerales de Trámite Legislativo y la de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia.

En paralelo, el periodo de sesiones extraordinarias, convocado por el Ejecutivo nacional, continuará en febrero luego del receso de enero, con la reforma laboral como principal proyecto a tratar.