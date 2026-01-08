Se agrava la crisis productiva y continúan los cierres de fábricas

La crisis productiva en la provincia de Buenos Aires suma nuevos capítulos que golpean a trabajadores y comunidades enteras. El cierre de la planta Gepsa en Pilar y los despidos en la petroquímica Sealed Air en Quilmes confirman que el deterioro industrial se profundiza y que las señales de recuperación siguen ausentes.

En Pilar, Gepsa, empresa dedicada a alimentos balanceados, cerró de manera abrupta y dejó a más de 80 empleados sin trabajo. La decisión se conoció en pleno período de vacaciones y sin comunicación previa, lo que generó desconcierto y angustia. Los trabajadores denunciaron además deudas salariales, incluidos aguinaldo y vacaciones.

En paralelo, Sealed Air confirmó 65 despidos, pese a que regía una conciliación obligatoria. La medida derivó en la ruptura de las negociaciones y en un paro por tiempo indeterminado. Delegados gremiales denunciaron un plan de reducción de personal y cambios en las condiciones laborales.

Tal como viene informando diario Hoy en ediciones anteriores, los cierres de fábricas se multiplican. A los casos de Pilar y Quilmes se suman los despidos en SanCor de Don Torcuato. Dass en Coronel Suárez cesó su producción con más de 300 empleados afectados y Whirlpool en Pilar cerró con más de 200 cesanteados. También hubo cierres en San Fernando, Olavarría y Mar del Plata, todos con fuerte impacto social.

La crisis productiva bonaerense avanza mientras el Gobierno nacional insiste en el ajuste. Sin medidas de contención ni políticas de desarrollo, la provincia queda expuesta a un deterioro que amenaza con profundizarse aún más.