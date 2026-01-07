Leve repunte de las ventas por Reyes Magos

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de los comercios minoristas pymes por la llegada de los Reyes Magos 2026 subieron 0,5% frente al 2025.

Sin embargo, el ticket promedio fue de $36.656, lo que representa una caída real del 41,9% respecto al año anterior.

En tanto, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó que la venta de juegos y juguetes repuntó 0,9% frente al 2025.

No obstante, el nivel sigue por debajo del 2023: el año pasado habían aumentado un 3,5% respecto a la edición de 2024, pero ese año se habían desplomado un 12% respecto a 2023.