La Provincia criticó la “sumisión” de Milei con Trump

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó con dureza el respaldo de Javier Milei a Donald Trump. Al mismo tiempo, advirtió que ese posicionamiento coloca a la Argentina en una situación de “sumisión” frente a una potencia extranjera, en un contexto internacional que definió como una “espiral muy preocupante” para América Latina y el Caribe.

En un mensaje en redes sociales, el funcionario bonaerense afirmó que el “alineamiento incondicional” del Presidente con su par estadounidense “expone al país a aceptar arbitrariedades de una potencia extranjera”. En este sentido, insistió en que la política exterior debe basarse en el respeto por el derecho internacional y no en la subordinación automática a liderazgos externos.

A su vez, Bianco puso el foco en el accionar de Trump en la región y sostuvo que sus intervenciones y amenazas “exceden cualquier marco democrático”, al punto de compararlas con prácticas propias de una dictadura. Según el minsitro, los hechos registrados en Venezuela representan un punto de inflexión por su gravedad institucional y por el impacto que generan sobre la estabilidad regional y el respeto al derecho internacional.

En este camino, el dirigente cercano a Axel Kicillof calificó como una “aberración” la intervención militar en territorio venezolano y el secuestro del presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, al tiempo que remarcó que se trata de una violación directa del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Para el ministro, ingresar por la fuerza a un país y capturar a su jefe de Estado constituye un “antecedente extremadamente peligroso”.

Asimismo, Bianco resaltó que la condena a ese accionar no se limitó a gobiernos afines a Maduro, sino que fue expresada por una amplia mayoría de países a nivel global, y señaló que incluso Estados europeos críticos del gobierno venezolano rechazaron de plano la intervención estadounidense.

Por último, el funcionario acusó al gobierno de Milei de “desconocer la normativa internacional y el derecho internacional público” al “avalar implícitamente” y “alinearse sin matices con Trump”.