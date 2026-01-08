Máximo Kirchner exigió al Gobierno que no derogue la Ley de Manejo del Fuego

El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner se refirió a los incendios en la Patagonia y cuestionó la postura del gobierno de Javier Milei de querer derogar la Ley de Manejo del Fuego bajo el argumento de que desincentiva la producción.

Kirchner señaló en redes que la norma evita que se recurra al fuego para desplazar productores y favorecer emprendimientos inmobiliarios. Asimismo, sostuvo que la ley, sancionada en 2012, protege el medio ambiente y advirtió que su derogación sería un retroceso que beneficiaría a pocos y perjudicaría a muchos, afectando directamente a comunidades enteras.