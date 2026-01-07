Milei reactivará en marzo las gestiones por jueces en la Corte

El presidente Javier Milei decidió reactivar en marzo las negociaciones para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema, luego de un año de postergación.

El Ejecutivo pretende retomar el diálogo con la oposición para evitar otro rechazo como el sufrido con los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Con el tribunal funcionando con tres jueces, la Casa Rosada evalúa nombres y planea un paquete más amplio de designaciones judiciales, aunque admite que los acuerdos en el Senado serán clave para avanzar.