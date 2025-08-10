Alertan sobre el impacto de la política energética del Gobierno

La exsubsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti, advirtió que las decisiones del Gobierno en materia energética ponen en riesgo al país por 30 años, tras el decreto que fija la venta de las represas hidroeléctricas del Comahue. Garibotti explicó que la concesión venció en 2023 y que el Ejecutivo viene prorrogando la venta sin fundamentos claros, permitiendo que cualquier empresa pueda quedarse con el activo.

Por último, la exfuncionaria criticó la falta de planificación responsable y claridad en la política energética, recordando que el Ejecutivo intentó privatizar las represas, pero tuvo que retroceder al modelo de concesión.