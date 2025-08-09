Cierre de alianzas: así quedó el mapa político rumbo a octubre

Con la inscripción de alianzas concluida, el mapa político de cara a las elecciones legislativas de octubre comienza a tomar forma definitiva. La foto final del cierre dejó tres grandes bloques: el peronismo reunido parcialmente bajo el sello Fuerza Patria, la fusión entre La Libertad Avanza y el PRO, y una tercera vía impulsada por gobernadores bajo el nombre Provincias Unidas. Pero detrás de las siglas, persisten viejas tensiones, internas sin resolver y una fuerte disputa por los primeros lugares en las listas.

Un peronismo con unidad parcial y disputa de liderazgos

El peronismo cerró frentes unificados en buena parte del país bajo el nombre Fuerza Patria, aunque con notorias excepciones. En distritos como Córdoba, Salta, San Luis, Misiones y Tierra del Fuego se inscribieron múltiples listas de raíz justicialista. En Buenos Aires y CABA, la ausencia del Frente Patria Grande de Juan Grabois volvió visible la tensión interna. Aunque su espacio sí integra el frente en provincias como Santa Fe, San Juan y Río Negro, en los distritos más gravitantes sigue en duda su participación conjunta.

En Buenos Aires, el operativo clamor para que Máximo Kirchner encabece la lista de Fuerza Patria tomó fuerza con un fuerte respaldo de intendentes alineados con La Cámpora. Kirchner, que aún no confirmó su candidatura, cuestionó el desdoblamiento electoral impulsado por Axel Kicillof y advirtió sobre el riesgo de una “municipalización del peronismo”. Al mismo tiempo, en provincias como Salta, Tierra del Fuego y Chaco se tejieron alianzas amplias que integran a partidos locales y referentes provinciales como Juan Manuel Urtubey o Jorge Capitanich.

La heterogeneidad también se expresó en los nombres: Fuerza Entre Ríos, Frente Tucumán Primero, Federales Defendamos La Rioja, entre otros. La consigna común es resistir el ajuste, sin embargo, las internas abiertas, la posible candidatura en solitario de Grabois y los intentos de Massa o Rossi por liderar las listas exponen una estructura todavía en disputa.

LLA-PRO: la fusión que incomoda

La Libertad Avanza cerró con éxito su plan de absorción del PRO. El acuerdo sellado con Mauricio Macri incluye candidaturas conjuntas en CABA, provincia de Buenos Aires y otros distritos. Según el comunicado conjunto, ambas fuerzas trabajarán unidas hasta 2027 para “consolidar la agenda de reformas” de Milei y bloquear “el plan legislativo irresponsable” de la oposición.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el propio Macri defendieron el acuerdo como una necesidad para “sostener el rumbo elegido por la sociedad”. Sin embargo, el pacto genera tensiones en el interior del PRO y evidencia la pérdida de protagonismo del partido amarillo.

En Córdoba, el sector de Rodrigo de Loredo se acerca a un acuerdo con LLA, tras retirarse de la interna radical. En Entre Ríos, el gobernador Frigerio reunió al PRO, LLA, UCR y otras fuerzas provinciales en un frente unificado antiperonista. En Misiones, también competirán juntos contra el oficialismo local.

Gobernadores y otras fuerzas buscan su lugar

Mientras LLA y el peronismo consolidan sus estructuras, los gobernadores no alineados intentan construir una opción intermedia. Bajo el nombre Provincias Unidas, los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Jujuy impulsan un frente con alcance nacional. En CABA, la alianza se denominará Ciudadanos Unidos y tendrá como candidatos a Facundo Manes y Martín Lousteau.

La izquierda también confirmó su participación con el Frente de Izquierda-Unidad, encabezado por Myriam Bregman y Gabriel Solano en CABA. Por fuera, el Nuevo MAS de Manuela Castañeira lanzará una lista propia en Buenos Aires. En tanto, la Coalición Cívica, junto a Graciela Ocaña y Hernán Reyes, competirá en CABA con la alianza Hagamos.