Francos se refirió a la derrota en Diputados: “Perdimos todas”

El jefe de Gabinete Guillermo Francos no disimuló el impacto político de la dura jornada que vivió el oficialismo en Diputados. “Perdimos todas”, admitió con amargura tras las 12 votaciones adversas que enfrentó La Libertad Avanza. Su frase, lejos de la autocrítica, derivó en una amenaza velada al Congreso: “Si el Congreso quiere imponernos gastos públicos, va a costar mucho salir”.

El funcionario intentó justificar la derrota legislativa apelando al contexto electoral: “El kirchnerismo se aprovechó de la situación y consiguió el apoyo de radicales, de la Coalición Cívica, fue un poco de demagogia”. Por otra parte, también advirtió que el Gobierno vetará lo que considere necesario: “Todo lo que podamos vetar, lo vamos a vetar”.

En esa línea, Francos insistió en que las leyes aprobadas representan “más gasto público” y cuestionó el intento del Congreso por “romper el superávit fiscal” que el Ejecutivo sostiene como bandera, pese al creciente ajuste social y económico.

En su intento de reacomodar el relato oficial tras una jornada legislativa que expuso el aislamiento político del Gobierno libertario, el jefe de Gabinete se mostró acorralado y sin respuestas. Su reacción, más que una lectura estratégica, dejó entrever el fastidio de un oficialismo que, sin diálogo ni consensos, comienza a pagar el costo de su propia soledad.