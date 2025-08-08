El incendio del depósito genera polémica en el Concejo

El incendio del depósito ubicado en diagonal 77 se metió en el debate político local. Es que, tras el receso invernal, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó un pedido de informes el Concejo Deliberante para que la Municipalidad de La Plata explique con qué fondos y bajo qué modalidad de contratación se le otorgaron al Grupo Mitre los trabajos de demolición del lugar que se incendió el 16 de julio pasado.

En primer lugar, los concejales libertarios piden saber el origen de los fondos utilizados, especificando si provienen del presupuesto municipal, de aportes provinciales, de fondos de emergencia o de convenios específicos para ese gasto. También solicitan saber cómo se contrató a la firma encargada de la demolición y, concretamente, reclaman conocer si se trató de una licitación pública, de contratación directa o de un concurso de precios o convenio.

Por otro lado, reclaman conocer cuáles son los informes que fundamentan el operativo de demolición, así como también que áreas municipales intervinieron.

Además, los ediles de LLA apuntan a supuestas “irregularidades administrativas”: “Según información pública, el edificio funcionaba como depósito de electrodomésticos sin habilitación y había sido clausurado previamente por el Municipio”. Al respecto, cuestionaron la falta de fiscalización del lugar después de sus clausuras.