Diputados dio media sanción al financiamiento universitario y emergencia pediátrica

La Cámara de Diputados le propinó este miércoles por la noche una nueva serie de reveses al gobierno de Javier Milei. En una jornada cargada de tensión, se aprobaron proyectos clave que el oficialismo intentó frenar: el financiamiento para universidades públicas, la emergencia sanitaria pediátrica y la convocatoria a debatir el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Con 158 votos afirmativos, la oposición logró media sanción para la actualización de fondos universitarios y la recomposición salarial docente. Horas después, también se aprobó con 159 votos el proyecto que declara la emergencia en salud pediátrica, en respuesta a la crítica situación del Hospital Garrahan y otros centros del país.

Mientras en Balcarce 50 fracasaban los llamados a gobernadores aliados para evitar el quórum, el Presidente siguió la sesión desde Olivos, sin disimular su molestia. En redes sociales, se limitó a escribir: “El superávit fiscal no se negocia”. Desde su entorno ya adelantaron que ambas leyes serán vetadas si también obtienen respaldo en el Senado.

Luego de ambas votaciones, se fijó fecha para tratar en comisión la redistribución de los ATN, una herramienta clave de asistencia financiera a las provincias que Milei maneja con discrecionalidad.

Aunque varios gobernadores respaldaron al oficialismo, el voto de bloques federales fue decisivo para exponer la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, que sigue acumulando derrotas en el Congreso mientras se endurece la campaña.