La mitad de los argentinos afirma que no llega a fin de mes

En una de sus últimas exposiciones públicas, Javier Milei lanzó una polémica frase que generó repercusión. Durante su discurso en un evento de la organización ultraderechista Fundación Faro, realizado el lunes por la noche, el Presidente afirmó que “si fuera cierto que la gente no llega a fin de mes, al caminar por la calle estaría llena de cadáveres”. Además, defendió su gestión económica y calificó de “una pelotu...” afirmar que hay personas a las que no les alcanza el sueldo.

Sin embargo, un estudio relevó que la mitad de los argentinos no tienen ingresos para afrontar sus gastos a lo largo de un mes, y que ocho de cada diez personas modificaron sus hábitos de consumo para sobrevivir a la crisis económica.

Consumo más precario

De acuerdo al último relevamiento nacional de M&F Consultora, un 83,9% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo a raíz de la pérdida de poder adquisitivo.

De este porcentaje se desprende que el 18% de los encuestados disminuyó las compras de productos no esenciales. Le sigue la reducción de salidas a comer afuera, con un 15,2%, mientras que el 12,5% decidió cambiar sus consumos por segundas marcas o productos alternativos.

En un porcentaje menor, también se detectaron cambios en el acceso a productos importados, la sustitución de servicios privados por públicos, la baja en el uso del transporte y la cancelación de suscripciones.

Queda lejos fin de mes

Por otro lado, el 49,5% de las personas encuestadas expresó que tiene problemas para llegar a fin de mes, mientras que apenas un 35,3% afirmó que puede cubrir sus necesidades sin complicaciones.

A su vez, el 60% consideró que su situación económica familiar está peor que hace un año, contra apenas un 17,3% que cree que mejoró.

Otra de las consultas arrojó que la inflación sigue siendo el principal problema para el 18,7% de los argentinos, empatada con la corrupción, que aparece también en el 18,7% de las menciones. Detrás aparecen la inseguridad y la pobreza.

El aguinaldo no alcanza

El trabajo de M&F Consultora complementó un informe difundido días atrás por la consultora Focus Market, mediante el cual se conoció que el 40% de los argentinos planeaba usar el aguinaldo para saldar deudas y solventar gastos corrientes.

En concreto, el 31% de los argentinos ideó destinar el aguinaldo de junio a cubrir gastos generales, sobre un relevamiento realizado sobre 7.500 casos en todo el país. En esta categoría se incluyen expensas, servicios, colegios, medicina prepaga y otras obligaciones cotidianas que no pueden afrontar los trabajadores solo con el salario mensual.

Por otra parte, un 9% habría utilizado el ingreso extraordinario para saldar compromisos pendientes, mientras que un 2% lo habría utilizado para “stockearse” en el súper.

Estos datos hablan de una “transformación silenciosa en el patrón de consumo del argentino”, señaló el documento. Para justificar dicha afirmación, la consultora comparó con un relevamiento realizado en diciembre del 2024 las vacaciones lideraban las prioridades de los trabajadores para destinar su aguinaldo.