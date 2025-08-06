Las provincias, en jaque por la caída de la coparticipación

La recaudación nacional de impuestos coparticipables volvió a caer en términos reales, profundizando el deterioro de las finanzas provinciales. Según datos oficiales expuestos en redes sociales este miércoles, entre enero y julio de 2025 se recaudaron $64,5 billones constantes, lo que representa una merma del 9,5% respecto al mismo período de 2023, es decir, una pérdida de $7 billones para las provincias.

Desde el Ministerio de Economía bonaerense advirtieron que esta baja se explica principalmente por el estancamiento de la actividad y la retracción del consumo. El impuesto al valor agregado (IVA), termómetro del mercado interno, cayó 7,7%, lo que “evidencia el retroceso en las ventas y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares”.

La situación se agrava aún más al observar el desplome en la recaudación de Ganancias, que sufrió una baja del 12,6%, y del resto de los tributos coparticipables, que retrocedieron un 12,5%. “El mal desempeño de la economía y el deterioro de los salarios no sólo castigan a las familias, sino que también ponen en riesgo la sostenibilidad de las cuentas provinciales”, alertaron desde la cartera.

Para el gobierno bonaerense, este modelo económico “concentra la riqueza y deja un saldo de millones de perdedores y un puñado de ganadores”. Y remarcaron: “Debemos frenarlo en las urnas”.