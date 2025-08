Kicillof: “La crisis del turismo y de la economía se llama Javier Milei”

"La crisis del turismo, de la producción y de la economía se llama Javier Milei”, lanzó Axel Kicillof este martes en Escobar, en un acto donde inauguró el Mercado Bonaerense Fijo N°12 y criticó con dureza el rumbo económico del Gobierno nacional. En plena campaña hacia las elecciones del 7 de septiembre, el gobernador refuerza el contraste entre modelos y busca sumar a los intendentes para enfrentar el desembarco electoral del Presidente en territorio bonaerense.

Junto al jefe comunal Ariel Sujarchuk y varios ministros, Kicillof sostuvo que “aún en situaciones adversas, en la provincia de Buenos Aires seguimos llevando adelante las políticas públicas que promueven la producción y el trabajo”. En ese sentido, destacó que el nuevo mercado reducirá los costos de intermediación, beneficiando tanto a productores como a consumidores: “Estamos defendiendo el empleo y, a la vez, permitiendo el acceso a alimentos más baratos”.

El mandatario no evitó el cruce directo con Milei: “El presidente dijo que es mentira que la plata no alcanza. No hace falta ser economista ni recibir premios ignotos en otros países para comprender las consecuencias de sus políticas. Alcanza con recorrer las calles de nuestro país y hablar con gente real”.

La jornada incluyó también la entrega de 15 motos policiales, la incorporación de 26 agentes y la visita al Centro Médico de Alta Complejidad “Manuel Belgrano”, exclusivo para afiliados de IOMA. Además, se anunciaron obras por $1.100 millones para pavimentación en Garín y Matheu, y mejoras en el Polideportivo Monti.

Kicillof se prepara para responder con gestión al avance de Milei en la campaña bonaerense. Mientras el Presidente anunció que “el 7 de septiembre puede significar el fin del kirchnerismo”, el gobernador ya bajó línea a intendentes y candidatos de Fuerza Patria: defender lo hecho, replicar la inversión en infraestructura y contrastar con el ajuste nacional.

“Esto es también lo que vamos a defender el 7 de septiembre: la obra pública que trae más trabajo, bienestar y derechos”, remarcó. Y concluyó: “Aquí nadie promueve el abandono ni el desprecio: estamos al lado de los que luchan y están orgullosos de formar parte de una provincia solidaria y soberana”.