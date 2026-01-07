Avanza la mejora de los Centros de Salud platenses

La Municipalidad de La Plata, en conjunto con el Ministerio de Salud bonaerense, impulsa un plan integral para fortalecer la atención primaria en la ciudad. Para ello, planea obras en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), incorporar tecnología, y desplegar una estrategia de mayor presencia sanitaria en los barrios.

En este sentido, el intendente Julio Alak mantuvo una reunión con autoridades provinciales para analizar el estado actual del sistema de atención primaria y los próximos pasos a seguir. Según se informó, el trabajo conjunto se estructura sobre tres ejes: infraestructura sanitaria, incorporación de mayor tecnología y despliegue territorial en los barrios.

Durante el encuentro, se acordó ampliar el plan estratégico de obras para potenciar los CAPS. El objetivo es extender las tareas de puesta en valor a más centros ubicados en los barrios para garantizar un acceso más equitativo a la salud.

Además, se definió profundizar las líneas de cuidado vinculadas a gestantes, infancias, enfermedades cardiovasculares, salud mental y enfermedades infectocontagiosas. Al mismo tiempo, se consensuó implementar un abordaje territorial intensivo durante el primer trimestre del año para reforzar las campañas de vacunación en el partido.

“Venimos trabajando mucho junto a la Provincia en mejorar el sistema de atención primaria de la ciudad para garantizar que cada vecino cuente con acceso a una atención de calidad”, expresó Alak.