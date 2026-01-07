Amplían la emergencia agropecuaria por inundaciones

El gobierno de Kicillof la emergencia agropecuaria por inundaciones en más de una decena de distritos del interior provincial. La medida responde a la persistencia de excesos hídricos que continúan afectando de manera directa la producción rural.

La decisión quedó formalizada a través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial. Una de las disposiciones estableció el estado de desastre agropecuario por inundación en los partidos de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú, con vigencia hasta el 28 de febrero de 2026.

En paralelo, se declaró la emergencia para la mayor parte de las circunscripciones rurales de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores. En estos casos, el régimen excepcional regirá hasta el 30 de abril de 2026.

A este escenario se sumó la prórroga de la emergencia agropecuaria en los partidos de General Alvear, Las Flores y Chacabuco, donde el Ejecutivo bonaerense extendió un régimen ya vigente hasta mayo de 2026.

Otro de los decretos prorrogó el estado de emergencia en el partido de Roque Pérez hasta el 28 de febrero de 2026.

Según explicó el Ejecutivo, las resoluciones se apoyan en evaluaciones técnicas, informes agroclimáticos y relevamientos realizados en campo, que dan cuenta de la persistencia del fenómeno hídrico y de su impacto sobre la actividad agropecuaria en distintas regiones de la provincia.