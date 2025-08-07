Milei cerró dos áreas clave para la industria y las pymes

El presidente Javier Milei avanzó con el cierre de la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría Pyme, Emprendedores y Economía del Conocimiento. Ambas pasarán a depender de la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, bajo la órbita de Pablo Lavigne.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo aseguró que “los equipos continuarán trabajando y los programas seguirán vigentes”, aunque el mensaje no logró calmar las preocupaciones del sector. Mientras el Gobierno habla de “optimización”, las pymes denuncian abandono y alertan por el impacto de la medida en el aparato productivo nacional.

Desde la Asociación Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato advirtió que el cierre de la Secretaría Pyme “podría significar la desaparición de miles de empresas que requieren una asistencia que nunca tendrán”. En un contexto de crisis productiva, afirmó: “Es indispensable fortalecer las herramientas de apoyo y no desmantelarlas”.

El Observatorio de IPA denunció que entre enero de 2024 y enero de 2025 ya cerraron 12.000 empresas, golpeadas por la recesión y la competencia desigual con productos importados. En la misma línea, Leo Bilanski, titular de ENAC, advirtió que “en la Argentina cierran 40 pymes por día”.

El desmantelamiento de áreas estratégicas para el desarrollo industrial deja al sector pyme sin representación institucional ni políticas focalizadas. En lugar de mejorar la eficiencia del Estado, la decisión profundiza la desprotección de las pequeñas y medianas empresas en un contexto recesivo.

Detrás del discurso oficial de “eficiencia” y “orden”, la decisión deja entrever un repliegue deliberado del Estado frente a un sector clave que representa más del 60% del empleo privado en la Argentina. En lugar de acompañar a las pymes en medio de la crisis, el Gobierno opta por retirarles herramientas y representación, profundizando así su vulnerabilidad.