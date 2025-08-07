Kicillof denunció espionaje en la Justicia y pidió investigar a Milei y la SIDE

Este miércoles Axel Kicillof presentó una denuncia en la Justicia Federal de La Plata para que se investigue si fue espiado por la SIDE, luego de que se filtrara un documento que registraba movimientos políticos, gremiales y sociales durante el 9 de julio. La presentación quedó radicada en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, conocido por haber investigado redes de espionaje ilegal durante el macrismo.

La decisión del gobernador bonaerense se dio tras la publicación de un informe titulado “Hechos previstos 09JUL25”, donde se detalla el monitoreo de protestas, actividades culturales y movilizaciones callejeras, incluso de personas con discapacidad y jubilados que suelen reclamar en el Congreso. Ese mismo día vencía el plazo para la inscripción de alianzas en la Provincia, y según trascendió, la SIDE habría seguido los movimientos de Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

“No tengo más información que la publicada, pero la gravedad de lo ocurrido obliga a que se investigue”, sostuvo el mandatario en su escrito.

Además de Kicillof, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma también acudieron a la Justicia, esta vez en Comodoro Py, para denunciar penalmente a Javier Milei y al titular de la SIDE, Sergio Neiffert. En el escrito, patrocinado por la abogada y exministra Elizabeth Gómez Alcorta, remarcaron que el uso del aparato de inteligencia no respondería a razones de seguridad, sino a objetivos políticos. También exigieron que se investigue si existió una cadena de mando que autorizó estas prácticas.

La nueva SIDE fue restituida por Milei a través del DNU 614/2024. La integran ahora cuatro estructuras desconcentradas, entre ellas la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), supuesta autora del informe del 9 de julio. Esa dependencia es dirigida por Alejandro Cecati, exjefe de seguridad de referentes del PRO y señalado por su cercanía con Mauricio Macri, quien lo propuso como testigo en la causa por el espionaje a familiares del ARA San Juan.

El documento que provocó la denuncia no es el único antecedente: semanas atrás, el Plan de Inteligencia Nacional elaborado por el Ejecutivo fue criticado por habilitar tareas de vigilancia sobre periodistas, actores sociales y críticos del Gobierno. El CELS ya había denunciado estas prácticas ante la Justicia, aunque el caso se diluyó entre cambios de juzgado y demoras fiscales.

Paralelamente, en el Congreso también se encendieron las alarmas. El senador Martín Lousteau convocó a la Comisión Bicameral que controla a los organismos de inteligencia para el próximo martes.