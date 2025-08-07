Se afianza el décifit comercial

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), las importaciones continúan en alza mientras que las exportaciones se estancan.

El organismo estadístico publicó este miércoles un informe sobre el comercio exterior de bienes de segundo trimestre del año. El mismo arrojó una leve suba del 2% de las ventas al extranjero en comparación con el mismo periodo del 2024, y un alza exponencial del 44% de las compras.

Se trata de un nuevo relevamiento que da en cuenta la apertura desmesurada de las importaciones que inició la gestión económica de Milei y Caputo a mediados del año pasado. Esta política amenaza la industria nacional (fue tildada de industricidio por las cámaras pymes y la Unión Industrial Argentina), a la vez que demanda dólares en medio de la inestabilidad cambiaria.

En este sentido, el último dato de la balanza comercial (diferencia entre importaciones y exportaciones) fue un superávit en mayo de apenas 608 millones de dólares, lo que significó un desplome del 336 % respecto al mismo mes de 2024.

Un ejemplo que grafica esta situación es que se conoció que la importación de carne desde Brasil es la más alta desde 1997, cuando comenzaron los registros. Datos oficiales del vecino país revelaron que entre enero y junio ingresaron a la Argentina 1.033 toneladas de carne vacuna brasileña, contra apenas 24 toneladas recibidas en el mismo período del año pasado.