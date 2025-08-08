Milei baja impuestos a otro sector económico privilegiado

En medio del debate por el costo fiscal de aumentar las jubilaciones, las partidas del Garrahan o el presupuesto universitario, el gobierno de Javier Milei eximió de impuestos a un sector pudiente de la economía argentina. En concreto, eliminó las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero y derogó un régimen especial para envíos al exterior de cobre. Lo hizo mediante el decreto 563/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) en 0% para mercaderías del sector minero, entre las que se encuentran productos que pertenecen al universo de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas.

Entre los argumentos, el Poder Ejecutivo explicó que “busca impulsar la competitividad del sector minero”, en sintonía “con los principios de libertad económica y apertura comercial” y “el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de equilibrio de las cuentas públicas”.

Además, la administración de Javier Milei expuso que “dicho sector representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca”.

El decreto también eliminó el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, que se había creado “con el objeto de promocionar la actividad minera a través de un esquema de derechos de exportación”.