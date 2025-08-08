Docentes bonaerenses rechazaron la oferta salarial y exigen una recomposición urgente

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó este jueves la oferta presentada por el Gobierno provincial en la mesa paritaria, que prevé un incremento del 1,6% en agosto y otro del mismo porcentaje en octubre.

La propuesta fue considerada insuficiente por los gremios que integran el frente —SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA—, quienes reclamaron una mejora que garantice una verdadera recomposición salarial, así como un pago a cuenta para los docentes jubilados.

En un comunicado, el FUDB advirtió que el magro aumento planteado no alcanza para revertir el deterioro del poder adquisitivo que enfrentan los trabajadores de la educación. “Se requiere una nueva propuesta urgente que permita recuperar el salario”, remarcaron.

La negociación pasó a un cuarto intermedio, sin fecha definida para retomar el diálogo. Mientras tanto, los gremios permanecen en estado de alerta y no descartan medidas de fuerza si no hay avances concretos en las próximas reuniones.