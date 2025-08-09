El Gobierno a la defensiva tras las declaraciones de Mondino

El Gobierno reaccionó con visible incomodidad ante las duras declaraciones de Diana Mondino, exministra de Relaciones Exteriores, quien acusó a Javier Milei de ser “corrupto o no muy inteligente” por haber promovido la criptomoneda $Libra, hoy bajo investigación judicial. Lejos de responder con solidez, las figuras del oficialismo apelaron a recursos que oscilaron entre la minimización, la victimización y las teorías conspirativas.

La psicología de Adorni

El vocero presidencial Manuel Adorni intentó relativizar los dichos de la excanciller, calificándolos como “comentarios desafortunados” y sugiriendo que ella no había tenido un “buen día”. “Muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio Presidente”, dijo Adorni desde Casa Rosada, sin rebatir ninguna de las afirmaciones concretas de Mondino.

Una cuestión de idiomas

Más creativa fue la diputada Lilia Lemoine, que primero ensayó una defensa lingüística al sugerir que “dicho en inglés no suena igual que en español” y que tal vez no se entendió lo que Mondino quería decir. Al advertir que esa excusa era endeble, cambió de estrategia: acusó a la exfuncionaria de operar políticamente contra el Gobierno, en el marco de una supuesta maniobra electoral. “Si se presenta con otro partido ya sabemos por qué fue”, lanzó.

Lejos de negar los dichos de Mondino sobre Milei —quien, según la excanciller, podría ser “corrupto o no muy inteligente”—, Lemoine afirmó que “no aseveró que Milei es un corrupto”.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, la aparición de la exfuncionaria en el programa Head to Head de Al Jazeera reactivó los cuestionamientos sobre el Presidente, desde el caso $Libra hasta sus vínculos personales, pasando por su estabilidad emocional. “No creo que haya creado la criptomoneda, pero no debió haberla promocionado”, dijo, y ante la pregunta directa de si Milei es corrupto o estúpido, respondió: “No sé. Elija usted. Podría ser las dos cosas”.

Mientras Mondino puso palabras a lo que muchos piensan y pocos se animan a decir, el Gobierno optó por el viejo recurso de matar al mensajero. Sin negar, sin explicar y, sobre todo, sin dar respuestas.