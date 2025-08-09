En Mar del Plata, Kicillof confrontó a Milei y defendió el rol del Estado

El gobernador bonaerense Axel Kicillof clausuró este viernes el Congreso Nacional del Agua (CONAGUA) 2025 en el Hotel Provincial de Mar del Plata, y utilizó el acto para lanzar fuertes críticas al presidente Javier Milei, a quien responsabilizó de un “retiro deliberado” del Estado Nacional en áreas clave.

Ante más de 5.200 inscriptos y con 500 trabajos presentados, Kicillof destacó el valor histórico del encuentro, que celebra su 50ª edición, pero advirtió que la Nación optó por no participar. “No es un hecho aislado”, señaló, recordando que la misma actitud se repitió en otras iniciativas científicas y ambientales como la PRECO-30 y reuniones sobre tecnología satelital. Según el mandatario, la provincia debió asumir la organización de eventos que antes dependían del Gobierno central.

El dirigente sostuvo que la gestión libertaria impulsa “la disolución del Estado tal como lo conocemos” y fomenta “un individualismo extremo” que reduce su papel a la macroeconomía, dejando sin respaldo funciones esenciales. En ese sentido, denunció un plan “peligroso y macabro” para vaciar la estructura estatal.

Kicillof también cuestionó la política exterior oficial, a la que calificó de “subordinación total a una gran potencia”, y afirmó que la postura adoptada “hace sentir vergüenza en el plano diplomático”.

El CONAGUA 2025 reunió a especialistas locales e internacionales, autoridades provinciales y municipales, junto a organizaciones dedicadas a debatir y planificar estrategias de gestión sostenible de los recursos hídricos.