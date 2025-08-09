Cristina Kirchner apeló a la Corte el uso de la tobillera

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impugnar la colocación de una tobillera electrónica en el marco del arresto domiciliario de la exmandataria. La decisión judicial, que no encuentra respaldo ni en la ley ni en antecedentes similares, fue duramente cuestionada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes además solicitaron el apartamiento de los magistrados y el sorteo de conjueces para resolver el caso.

Cabe mencionar que el recurso denuncia que tanto la tobillera como las restricciones al régimen de visitas constituyen medidas estigmatizantes, arbitrarias y lesivas del principio de igualdad ante la ley. “No se conocen antecedentes en los cuales se hayan establecido restricciones similares para personas con arresto domiciliario”, señalaron los letrados, que remarcaron la falta total de justificación por parte del Tribunal Oral Federal N°2 y la Sala IV de Casación.

“La normativa vigente no faculta a los magistrados a imponer reglas de conducta adicionales más allá de la privación de la libertad”, agregaron. En ese marco, la tobillera aparece como un instrumento de disciplinamiento simbólico, cuyo objetivo no es garantizar el cumplimiento de la pena, sino reforzar un castigo ejemplarizante para quien hoy representa el rostro más visible del poder político opositor.

En la presentación ante la Justicia, los abogados subrayan que ni siquiera fue invocado un riesgo concreto que justifique el monitoreo electrónico. Tampoco los informes técnicos dan cuenta de esa necesidad. La tobillera electrónica, entonces, se convierte en una muestra de hostigamiento judicial que rompe con el principio de legalidad y refuerza el carácter persecutorio del fallo contra la expresidenta.