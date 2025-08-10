Cristina cruzó a Milei: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió con dureza a Javier Milei tras la cadena nacional del viernes, en la que el mandatario defendió su gestión y aseguró que lo tendrán que “sacar con los pies para adelante” de la Casa Rosada. Desde su cuenta de X, la exmandataria ironizó: “Más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”.

En esa línea, Cristina cuestionó las afirmaciones del Presidente sobre supuestos avances económicos. “Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale”, señaló en su posteo en la redes.

Por otra parte, la líder de PJ desmintió la ausencia de emisión monetaria que el Gobierno exhibe como logro. “Venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar intereses de la timba financiera, dólar futuro y tasas bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, señaló apuntando directamente al ministro de Economía Luis Caputo, y agregó: “¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes? ¿Con chupetines? No, con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre”.

En otro tramo del mensaje, comparó sus cadenas nacionales con las del líder libertario: “Nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie. Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

La publicación de la exmandataria se convirtió en una de las principales repercusiones políticas tras el mensaje presidencial, reflejando la tensión entre el Gobierno y la principal referente opositora.