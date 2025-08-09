Carlotto repudió a Milei por banalizar el Nunca Más

Estela de Carlotto repudió al presidente Javier Milei por banalizar la consigna del Nunca Más con fines políticos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo reaccionó a la imagen en la que el mandatario aparece en La Matanza con un cartel que reapropia el lema histórico de los derechos humanos en clave antikirchnerista. “Se ve que no tienen cerebro, por eso tienen que copiar y ofender. Han puesto lo mismo pero en otro sentido. No hay que soportarlo, hay que ofenderlos”, señaló.

Carlotto denunció que Milei y su entorno “se mofan” de las banderas del movimiento de derechos humanos. “Estamos en una pelea tremenda con esta gente”, afirmó. “Los gobiernos siempre tuvieron sus cosas, pero nunca esta actitud ofensiva y maligna”, agregó.

En esa línea, la referente advirtió que “todo lo que hacen es para dañar y herir la humanidad, la mente y el corazón”. En esa línea, la referente acusó a la Casa Rosada de aplicar un método sistemático para “dejar cada vez más desprotegidos a distintos sectores de la sociedad”. “Fue un error elegirlos”, afirmó.

“No podemos permitir que se banalice la memoria. Nos costó mucho conseguir justicia”, remarcó Carlotto, quien llamó a “defender con firmeza” el legado de los organismos.