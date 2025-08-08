Kicillof activó la campaña en el sur del conurbano con críticas a Milei y señales de unidad

A menos de 24 horas para el inicio formal de la campaña rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof desplegó una intensa agenda en la Tercera Sección Electoral, acompañado por candidatos de peso como Verónica Magario, Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli. En una jornada que combinó gestión, obra pública y discurso político, el mandatario bonaerense volvió a confrontar con el Gobierno nacional y defendió el rol del Estado frente al ajuste impulsado por Javier Milei.

La actividad comenzó en Presidente Perón, donde Kicillof inauguró la ampliación del edificio de la Escuela Técnica N°1. “En este municipio no hay técnicas privadas: sin un Estado presente, los pibes deberían viajar o pagar cuotas inaccesibles. Por eso seguimos invirtiendo en la educación pública que garantiza igualdad de oportunidades”, señaló.

En tono de campaña, el mandatario advirtió que “mientras Milei tiene paralizadas 80 obras escolares, nosotros ya llevamos inauguradas más de 270”. Y remarcó: “El ataque es contra la educación pública, y particularmente contra la escuela técnica. En la Provincia nos hacemos cargo de equipar las aulas con fondos propios”.

Desde el mismo escenario, Magario también endureció su discurso: “Hoy hay dos modelos bien distintos. Mientras el Gobierno nacional ajusta y deja a los jóvenes sin posibilidades, nosotros trabajamos para que puedan estudiar y desarrollarse”. Cantero sumó que “el Gobierno nacional frenó muchas obras, pero la Provincia sigue invirtiendo”.

Más tarde, en Ezeiza, el gobernador encabezó la entrega de 15 patrulleros adquiridos con fondos provinciales. Lo hizo junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente Gastón Granados y nuevamente con Magario, con quien compartió todo el recorrido. “Aquí los recursos no se destinan a la timba financiera, sino a la seguridad de los bonaerenses”, afirmó Kicillof. Y agregó: “No se puede festejar un superávit que se construyó sobre lo que el Gobierno nacional le robó a las provincias. Vamos a seguir reclamando ante la Corte lo que nos corresponde”.

Antes del cierre, Kicillof participó de la reinauguración de la plaza Juan Manuel de Rosas y de mejoras viales en el acceso a Carlos Spegazzini. Desde allí, volvió a subir el tono: “Ya nadie duda de que el ajuste no era para la casta. Fue contra los jubilados, los trabajadores y la industria. Milei quiere destruir la Argentina que conocemos y soñamos”. Y concluyó: “Vamos a demostrar el 7 de septiembre que la Provincia de Buenos Aires no baja los brazos”.