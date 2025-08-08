Ordenan reconstrucción del disparo que hirió al fotógrafo Grillo
La jueza María Servini dispuso una pericia clave para esclarecer el accionar del gendarme que disparó contra Pablo Grillo en la marcha del 12 de marzo.
La jueza federal María Servini ordenó a la División Balística de la Policía de la Ciudad reconstruir el próximo lunes el disparo que casi mata al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión a la marcha de jubilados del 12 de marzo. Cabe mencionar que el gendarme Héctor Guerrero está acusado de haber disparado directo a la cabeza, en violación al protocolo del uso de armas menos letales.
La pericia buscará establecer trayectoria, velocidad y ángulo del proyectil, así como la ubicación de Grillo y Guerrero en el momento del disparo. También se analizará si el proyectil rebotó o impactó de forma directa.
De esta manera, el procedimiento al que asistirá personal del CELS y la LADH, apunta a confirmar la alarmante hipótesis que señala que el disparo fue horizontal y deliberado.
Por último, vale señalar que el informe final estaría listo para el 2 de septiembre, día en que Guerrero deberá declarar.