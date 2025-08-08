Ordenan reconstrucción del disparo que hirió al fotógrafo Grillo

La jueza federal María Servini ordenó a la División Balística de la Policía de la Ciudad reconstruir el próximo lunes el disparo que casi mata al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión a la marcha de jubilados del 12 de marzo. Cabe mencionar que el gendarme Héctor Guerrero está acusado de haber disparado directo a la cabeza, en violación al protocolo del uso de armas menos letales.

La pericia buscará establecer trayectoria, velocidad y ángulo del proyectil, así como la ubicación de Grillo y Guerrero en el momento del disparo. También se analizará si el proyectil rebotó o impactó de forma directa.

De esta manera, el procedimiento al que asistirá personal del CELS y la LADH, apunta a confirmar la alarmante hipótesis que señala que el disparo fue horizontal y deliberado.

Por último, vale señalar que el informe final estaría listo para el 2 de septiembre, día en que Guerrero deberá declarar.