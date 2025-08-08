Milei apareció con sus candidatos en La Matanza con un tono provocativo

Javier Milei eligió el impacto antes que las propuestas para dar inicio a la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo desde un descampado repleto de basura en Villa Celina, La Matanza, junto a su hermana Karina, Patricia Bullrich, José Luis Espert y los ocho candidatos seccionales. La postal incluyó una pancarta con la frase “Kirchnerismo Nunca Más”, diseñada con una tipografía que remite al histórico informe de la Conadep, símbolo del repudio a la dictadura militar.

La imagen, cuidadosamente planificada, apela a la provocación sin matices. Tomar prestado un emblema de la memoria colectiva para convertirlo en herramienta de campaña partidaria no solo generó rechazo en el arco político, sino que también exhibió el desprecio de Milei por los consensos democráticos más básicos. La apropiación del “Nunca Más” no es una casualidad: es parte de su ofensiva ideológica, que busca instalar la idea de que el problema de la Argentina no fue el terrorismo de Estado sino el kirchnerismo.

La puesta en escena fue también un mensaje interno hacia el PRO: Cristian Ritondo, referente del macrismo bonaerense, apareció vestido de violeta, diluyendo todo rastro del tradicional amarillo. En plena crisis social y económica, Milei opta por los gestos vacíos y la confrontación simbólica. Pero más allá de la pose, lo que no aparece en la foto es un rumbo claro para los millones de bonaerenses que enfrentan el ajuste diario del gobierno nacional.