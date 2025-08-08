7 de cada 10 despidos se dieron en territorio bonaerense

La crisis industrial ya se siente con fuerza en la Provincia de Buenos Aires. Según datos del Ministerio de Economía bonaerense expuestos este jueves, el sector manufacturero registró una caída de producción del 10%, igualando los niveles de retracción del año de la pandemia y superando los de la gestión de Mauricio Macri. En ese marco, la pérdida de empleo industrial también mostró cifras alarmantes: de los 17.337 despidos registrados a nivel nacional en el sector, 11.575 ocurrieron en la PBA.

“El plan de desindustrialización que impulsa el Gobierno nacional golpea con más fuerza a la Provincia y a sus trabajadores”, señalaron. En un comunicado, explicaron que la provincia concentra el 45% del empleo industrial del país, con más de 500.000 bonaerenses registrados en el sector.

Además del golpe en la industria, la Provincia también reflejó retrocesos en otras ramas clave. El Producto Bruto Geográfico mostró una variación interanual negativa del 2,2%, con caídas del 19,4% en la construcción y del 4,2% en el comercio. Solo el sector agropecuario presentó un crecimiento del 29,8%, lo que desde la cartera económica interpretan como una consecuencia directa del modelo económico del Gobierno nacional: “Un esquema que prioriza al sector primario en detrimento del empleo y la producción industrial”.

“La PBA concentra el empleo industrial y también el impacto de la desindustrialización que impulsa el Gobierno nacional. Y la tendencia no mejora en 2025”, concluyeron.