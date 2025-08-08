Cerró el plazo para inscribir alianzas

Este viernes 8 de agosto a las 00:00 finalizó el plazo legal para que los partidos inscriban sus alianzas de cara a las elecciones legislativas de octubre.

La Libertad Avanza y el PRO confirmaron su coalición en Ciudad y provincia de Buenos Aires, con una estrategia común hasta 2027. En paralelo, el peronismo buscó consolidar una unidad frente a la ola libertaria.

El próximo hito será el 17 de agosto, cuando cierre el plazo para presentar candidaturas en cada distrito.