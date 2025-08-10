La economía volvió a mostrar señales de estancamiento en julio

En un julio marcado por la fuerte suba del dólar y la volatilidad en la tasa de interés, consultoras privadas advirtieron que la actividad económica volvió a desacelerarse.

En esa línea, Eco Go y Cicec proyectaron contracciones del 0,2% y 0,3%, respectivamente, reflejando un panorama desalentador.

Paralelamente, Melisa Sala, de LCG, señaló que, aunque en junio predominaban indicadores positivos, en julio se espera un impacto negativo debido a la inestabilidad cambiaria. Así, las primeras proyecciones reafirman la persistente fragilidad económica que enfrenta el país, complicando las expectativas de recuperación a corto plazo