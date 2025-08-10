Rossi: “Hay un hartazgo social que el Presidente no lee”

El exministro, Agustín Rossi, afirmó que el Gobierno “piensa la economía al revés” y que sus decisiones profundizan la crisis social. “Hay un hartazgo que el Presidente no lee”, señaló en una entrevista radial.

El exfuncionario criticó que mientras jubilados, pensiones y personas con discapacidad sufren ajustes, ciertos sectores reciben beneficios. “Para algunos no hay plata, para otros sí. Es una doble vara que la gente percibe y rechaza”, advirtió reflejando el malestar social hacia el Gobierno.