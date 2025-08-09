La oposición repudió los dichos de Milei en cadena nacional

Tras la cadena nacional emitida el viernes, el presidente Javier Milei recibió duras críticas de diversos sectores políticos por su defensa del veto a las leyes de aumento a jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

En ese contexto, Leandro Santoro, diputado de Unión por la Patria, cuestionó que los vetos del mandatario no respondan a “responsabilidad fiscal” sino a un “fanatismo ideológico”. “¿Financiar el Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir. Si quieren una macro ordenada, combatan la evasión, que tributen más los más ricos y dejen de financiar la timba financiera”, reclamó.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz remarcó que “para el pueblo no hay plata, pero para la SIDE y los amigos del poder sobra”, y reclamó que los jubilados recuperen lo perdido y que las personas con discapacidad reciban la atención que necesitan.

Finalmente, Margarita Stolbizer, diputada de Encuentro Federal, calificó el discurso presidencial como “si no fuera para llorar, da risa”. La diputada acusó al jefe de Estado de querer “penalizar no respetar el Presupuesto” y manejar los recursos “a su antojo, para darle a los ricos y condenar a los pobres, jubilados y enfermos”.