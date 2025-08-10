Axel Kicillof cruzó a Javier Mieli por un video fake en su contra

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desmintió una fake news impulsada desde cuentas oficiales y afines al gobierno de Javier Milei, y advirtió que el peronismo responderá “en las urnas” el próximo 7 de septiembre. “La campaña roñosa es su especialidad”, afirmó el mandatario provincial, apuntando directamente a La Libertad Avanza.

La polémica se originó luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, y otras cuentas vinculadas al oficialismo difundieran en la red social X un video manipulado de la entrevista que Kicillof brindó este sábado a Futurock. En el fragmento recortado, se hacía parecer que, ante la pregunta de la periodista Nazarena Lomagno sobre las propuestas del peronismo para las elecciones legislativas, el gobernador respondía: “No tengo”.

Sin embargo, el video original, compartido por el propio Kicillof, muestra que en la entrevista en vivo detalló varias iniciativas, como “crear trabajo, que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario” y “ponerle un freno” a las políticas del gobierno nacional.

“Inauguraron su campaña, lo único que inauguraron en casi dos años, yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad”, disparó el mandatario bonaerense.