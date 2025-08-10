Kicillof calificó de “delirio cósmico” la nueva avanzada de Milei

Luego de que el presidente Javier Milei anunciara por cadena nacional el envío de un proyecto para penalizar a legisladores que aprueben presupuestos que “incurran en déficit fiscal”, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió al cruce y calificó la propuesta como un “delirio cósmico”. El mandatario provincial advirtió que la medida apunta a condicionar el trabajo del Congreso y busca imponer una agenda económica de ajuste sin debate.

Kicillof recordó que el anuncio llegó pocos días después de que Milei vetara la ley que otorgaba un aumento a los jubilados y declaraba la emergencia en discapacidad. “La cadena nacional fue penosa, vino con una propuesta que es un delirio cósmico como penalizar a los legisladores que no votan lo que él piensa. El contenido económico también fue un delirio, porque viene de vetar leyes vinculadas a mejoras para sectores vulnerables”, afirmó en declaraciones radiales.

Las declaraciones de Milei

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, el presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional para defender el veto a esas iniciativas, argumentando que implicaban gastos “sin fuente de financiamiento”. Asimismo, el líder libertario anunció que impulsará dos medidas para “amurallar el déficit cero y la política monetaria”: prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria y sancionar a quienes aprueben presupuestos deficitarios.

El escenario electoral en la Provincia

Sobre el panorama electoral en la provincia de Buenos Aires, Kicillof destacó que el peronismo logró sintetizar su propuesta pese a las tensiones internas. “Tenemos que mostrar un frente con una sola boleta que le ponga un freno a Milei. Esa es la prioridad ahora y ese fue el mérito en el cierre de listas para la Provincia”, afirmó.

El gobernador advirtió que el oficialismo nacional ve las elecciones de septiembre y octubre “como un cheque en blanco” y cuestionó la adhesión de sectores del PRO al proyecto libertario. “La oposición está dividida, pero hay que ponerle un límite a Milei a través de la boleta y defender lo que se está haciendo en esta gestión y en los municipios”, sostuvo y agregó: “Tenemos que ponernos de acuerdo y contener a todos los sectores”.