Las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio

El consumo minorista volvió a mostrar señales de debilidad en julio, afectado por la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la persistente inflación en dólares. Según el Índice de Ventas Minoristas Pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas a precios constantes retrocedieron 2% interanual y 5,7% frente a junio.

En lo que va del año, el sector acumula un crecimiento interanual del 7,6%, una mejora en comparación con la fuerte recesión del mismo período de 2024. No obstante, el 30% de los comercios relevados afirmó que su situación empeoró respecto al año anterior.

CAME advirtió que el movimiento comercial tuvo picos puntuales por el cobro del aguinaldo y el turismo invernal, pero sin modificar la tendencia general. De los siete rubros relevados, solo tres mostraron alzas interanuales: Perfumería (+1,8%), Farmacia (+0,9%) y Alimentos y bebidas (+0,4%). El resto se mantuvo en terreno negativo, con caídas lideradas por bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,7%), textil e indumentaria (-5,1%), calzado y marroquinería (-2,5%) y ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-1,9%).

“Las compras se concentraron en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto. Los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos, y en algunos casos sumaron entregas a domicilio o venta online para sostener la actividad”, señaló la entidad.